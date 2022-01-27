{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Япония присоединилась к проекту реактора на быстрых нейтронах компании Билла Гейтса

В частности, страна поделится опытом, полученным в ходе работы с собственным реактором-размножителем на быстрых нейтронах "Мондзю"

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Японское агентство по атомной энергии, а также две крупные японские корпорации - Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi FBR Systems подписали соглашение с энергетической компанией TerraPower, сооснователем которой является Билл Гейтс, об участии в проекте строительства реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Yomiuri.

Отмечается, что в рамках сотрудничества стороны будут проводить обмен ядерными технологиями. В частности, Япония поделится опытом, полученным в ходе работы с собственным реактором-размножителем на быстрых нейтронах "Мондзю", которую было решено ликвидировать в 2016 году. Японская сторона также будет занята в разработке технологий, связанных с безопасностью эксплуатации реактора.

Ранее в прошлом году было объявлено, что энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в американском штате Вайоминг ядерный реактор нового типа - на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Отмечалось, что в реализации проекта примут участие принадлежащая Гейтсу компания TerraPower и находящаяся в собственности Баффета компания PacifiCorp. Ожидается, что строительство реактора, который на пике сможет вырабатывать до 500 МВт электроэнергии, начнется в 2024 году, а завершится в 2028 году.

Теги
ЯпонияСШАГейтс, Билл
В России завершили создание обновленной системы государственной аэронавигации
Начало работы нового центра Единой системы организации воздушного движения имеет важное значение для развития всего аэронавигационного комплекса страны, отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько
Читать полностью