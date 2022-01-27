Япония присоединилась к проекту реактора на быстрых нейтронах компании Билла Гейтса

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Японское агентство по атомной энергии, а также две крупные японские корпорации - Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi FBR Systems подписали соглашение с энергетической компанией TerraPower, сооснователем которой является Билл Гейтс, об участии в проекте строительства реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Yomiuri.

Отмечается, что в рамках сотрудничества стороны будут проводить обмен ядерными технологиями. В частности, Япония поделится опытом, полученным в ходе работы с собственным реактором-размножителем на быстрых нейтронах "Мондзю", которую было решено ликвидировать в 2016 году. Японская сторона также будет занята в разработке технологий, связанных с безопасностью эксплуатации реактора.

Ранее в прошлом году было объявлено, что энергетические компании основателя Microsoft Билла Гейтса и главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета построят в американском штате Вайоминг ядерный реактор нового типа - на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Отмечалось, что в реализации проекта примут участие принадлежащая Гейтсу компания TerraPower и находящаяся в собственности Баффета компания PacifiCorp. Ожидается, что строительство реактора, который на пике сможет вырабатывать до 500 МВт электроэнергии, начнется в 2024 году, а завершится в 2028 году.