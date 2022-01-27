Bloomberg: на iPhone может появиться функция приема оплаты картой

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американская компания Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию бесконтактного приема платежей с банковских карт. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По ее сведениям, работа над данной функцией ведется с 2020 года, для ее работы, предположительно, будет задействована технология NFC, которая пока используется лишь для бесконтактной оплаты покупок с помощью смартфона, но не для приема средств. Как отмечает агентство, функция позволит владельцам небольших бизнесов, сэкономить на покупке специальных платежных терминалов.

По сведениям Bloomberg, компания может представить новую функцию уже через несколько месяцев вместе с обновлением операционной системы iOS.

Информации о том, будет ли новая опция доступна всем пользователям или только для предпринимателей, пока не приводится.