В ТПП РФ предложили доработать условия договоров на ж/д-перевозку угольной продукции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил скорректировать отдельные положения проекта федерального закона, которым предполагается закрепить порядок заключения договоров об организации перевозок железнодорожным транспортом угольной продукции по принципу "вези или плати".

Законопроект о внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта РФ" принят комитетом Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и в настоящий момент готовится для рассмотрения в весеннюю сессию.

"В целом поддерживаем концепцию проекта федерального закона, однако отдельные его положения нуждаются в корректировке, поскольку ставят в неравные условия грузополучателя и перевозчика и не учитывают нюансы осуществления грузоперевозок железнодорожным транспортом", - сказал в четверг Катырин, комментируя ТАСС законопроект.

По мнению главы ТПП, "безусловное списание штрафа с перевозчика в случае неприема грузов для перевозки при отсутствии аналогичной ответственности грузоотправителя может нарушить баланс в правовом регулировании осуществления грузоперевозок". В проекте не предусмотрено также освобождение грузоотправителя от ответственности в случае, когда груз не передан перевозчику по вине хранящего его лица, указал он.

Катырин предложил размер, сроки и другие обязательства грузоотправителя по уплате провозных платежей "определять дополнительными соглашениями с учетом того, что из договора об организации перевозок конкретные имущественные субъективные права и обязанности возникать не могут".

Глава палаты также рекомендовал устранить неопределенность и именовать "объем" не предъявленных грузоотправителем грузов и грузов, не принятых перевозчиком для перевозки, "массой" либо "количеством мест". По его словам, это соответствует ст. 26 Устава железнодорожного транспорта РФ, в которой грузы определяются по массе и количеству мест, но не объему. Катырин добавил, что данные замечания по законопроекту палата направила в профильный комитет Госдумы.