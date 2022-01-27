РБК: Минфин предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Одним из предложений ведомства является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки, пишет в четверг РБК со ссылкой на документ и письмо министерства в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

В аппарат правительства предложения поступили, сообщили изданию в пресс-службе кабинета министров. В пресс-службе ЦБ газете рассказали, что официально концепция Минфина в регулятор не поступала, и добавили, что позиция Банка России в отношении регулирования криптовалют отражена в его консультативном докладе. "Мы продолжим дальнейшую дискуссию по соответствующим вопросам в рамках обсуждения консультативного доклада Банка России с заинтересованными государственными органами и участниками рынка", - сказал представитель ЦБ газете.

Минфин считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют, пишет газета. Регулирование криптовалют должно привести к увеличению доходов бюджета, так как появятся новые субъекты, уплачивающие налоги и страховые взносы, отмечают в ведомстве. "Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях", - говорится в письме Минфина.

Также, по данным РБК, в письме Минфина отражена позиция ФСБ. Согласно документу, в ведомстве считают, что такое регулирование позволит создать правовые и технологические инструменты для получения информации от криптобирж и криптообменников о регистрационных данных их пользователей в целях установления конечных бенефициаров. Кроме того, регулирующие и правоохранительные органы будут иметь легальную возможность отслеживать цепочки криптотранзакций от и до "криминальных" криптокошельков. Также можно будет блокировать, арестовывать и конфисковать криптовалюту на кошельках, в том числе при поступлении цифровой валюты на криптокошелек с использованием запрещенных инструментов, пишет газета.

Для регулирования криптовалют в России, по данным РБК, Минфин предлагает организовать проведение операций с криптовалютами в периметре банковской инфраструктуры. В концепции отмечается, что проводить операции с криптовалютами смогут физические и юридические лица. Для этого им придется пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке (организаторе системы обмена цифровых валют). Физических лиц разделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, хотя это условие действует и сейчас, пишет издание. Кроме того, Минфин считает, что организаторами системы обмена цифровых валют могут стать банки с универсальными лицензиями. А для контроля и отслеживания операций с криптовалютами следует использовать сервис "Прозрачный блокчейн", отмечают в ведомстве.

Также Минфин предлагает взять за образец процедуры полной идентификации швейцарский проект Aximetria. Он собирает такие личные данные, как имя, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, паспортные данные, фотография клиента, номер банковского счета, карта, которая используется для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и CVC-код и т. д. В концепции также обсуждается создание операторов обмена цифровых валют. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой, пишет РБК.

Позиция регулятора

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение запрета.