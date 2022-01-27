Ростовская область намерена увеличить расходы на субсидирование региональных авиаперевозок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют направить на поддержку региональных авиаперевозок в 2022 году 309,3 млн рублей. Рост расходов на поддержку отрасли составит порядка 2%, сообщил ТАСС заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

"В 2022 году на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети России планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 309,3 млн рублей", - сказал замгубернатора. Он напомнил, что в 2021 году на эти цели было предусмотрено 303,5 млн рублей.

В 2021 году власти Ростовской области субсидировали рейсы, выполняемые из Ростова-на-Дону в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи. По итогам года пассажиропоток на субсидируемых маршрутах составил порядка 328,5 тыс. пассажиров или 11,3% от общего пассажиропотока ростовского аэропорта Платов.

В 2022 году власти планируют увеличить до 24 количество маршрутов, получающих бюджетную поддержку. Планируется, что субсидии получат перевозчики, осуществляющие рейсы из Ростова-на-Дону в Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самару, Сочи, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Уфу, Саратов, а также по новым направлениям - в Анапу, Новый Уренгой, Оренбург и Тобольск.