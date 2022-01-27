Крупные компании РФ первыми зарегистрировались в инфосистеме обращения с опасными отходами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пользователями федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК) за первый месяц работы 2022 года стали более 2 тыс. компаний, в том числе многие крупные предприятия. Об этом сообщил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", реализация которого поручена госкорпорации "Росатом". В числе первых подключились компании нефтегазовой отрасли и нефтехимии - предприятия "Лукойла", "Газпрома", "Роснефти", "Транснефти"; электроэнергетики - "Интер РАО", "Россети"; металлургической отрасли - организации "Русала", "Норильского никеля", "Трубной металлургической компании"; автомобильной промышленности - "Автоваз", "Камаз", - рассказал Лебедев.

С 1 марта 2022 года отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору (ФЭО, входит в госкорпорацию "Росатом"). Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система имеет мобильные приложения и интегрирована с другими государственными платформами, такими как "Госуслуги", "Налог-3", публичной кадастровой картой Росреестра, ГЛОНАСС, "Госконтроль", что исключает необходимость двойного ввода данных.

"В России действительно появляется интерес и к экологическим проектам, и к привлечению зеленого финансирования. Банки активно внедряют кредитные продукты, ставка по которым напрямую привязана к выполнению компаниями ключевых показателей эффективности по устойчивому развитию, банки уже сегодня готовы выдавать льготные кредиты тем клиентам. Благодаря ФГИС ОПВК предприятия смогут гарантированно показать, что происходит с их отходами", - добавил Лебедев.

Как пояснили ТАСС в ФЭО, информационная система позволяет заключать договоры в электронной форме, в режиме "одного окна" вести учет и контролировать весь жизненный цикл отходов, прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику. Предприятия размещают во системе сведения о видах отходов, источниках и нормативах образования, местах накопления, лимитах на размещение. Операторы отчитываются в системе о фактическом объеме перевезенных, утилизированных, обезвреженных отходов.

"В свою очередь ФЭО обеспечит обезвреживание, утилизацию и безопасное размещение отходов. Те крупные отходообразователи, которые имеют собственные мощности по переработке, вправе осуществлять данный вид деятельности без участия федерального оператора. Им необходимо только внести в ФГИС ОПВК сведения о том, сколько образовалось, сколько переработано и осталось", - сообщили в ФЭО.