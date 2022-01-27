ЕС инициирует в ВТО разбирательство против Китая из-за экономического давления на Литву

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Евросоюз в четверг подаст жалобу на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с экономическим давлением, которое Китай оказывает на Литву и ряд экспортеров из других стран ЕС. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса.

"Эти меры [давления] представляют собой угрозу целостности единого рынка, поскольку они затрагивают торговлю внутри ЕС и цепочки поставок в ЕС, а также оказывают негативное влияние на промышленность Евросоюза", - отметил Домбровскис в разговоре с агентством.

По его словам, меры давления КНР сказываются и на экспорте из других стран ЕС. "Китай в некотором смысле оказывает давление на транснациональные компании, чтобы они отказались от использования литовских компонентов в своем производстве. В противном случае они также могут столкнуться с ограничениями на импорт. Понятно, что подобные методы КНР нарушают правила ВТО", - добавил Домбровскис.

ЕС разрабатывает специальный механизм против экономического давления, который позволил бы принимать контрмеры в подобных ситуациях. "Мы призываем государства - члены ЕС и Европарламент ускорить работу над механизмом противодействия давлению. Это даст нам возможность быстро и эффективно реагировать, когда мы с этим сталкиваемся", - замглавы ЕК.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских компаний.