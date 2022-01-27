"Почта России" направит на повышение зарплат работников свыше 4 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Почта России" направит на повышение зарплат сотрудников более 4 млрд рублей в 2022 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"В январе 2022 года "Почта России" в очередной раз повысила минимальные оклады. Изменение затронуло 136 000 человек, из которых более 65% - это почтальоны, операторы и сортировщики. В течение 2022 года компания направит на эту программу более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ежемесячный доход сотрудников с минимальными окладами в среднем увеличится на 7,7%, при этом у почтальонов зарплаты выросли в среднем на 8,4%, у операторов - на 7,7%, у сортировщиков - на 8,1%. Уточняется, что речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании.

Кроме того, компания установила максимальные северные надбавки вне зависимости от фактического стажа работы в 28 регионах России. Участниками программы стали порядка 2 тыс. человек, чьи зарплаты в среднем увеличились на 30%. "Почта России" в текущем году направит на повышение северных надбавок 56 млн рублей.

"Мы ежегодно повышаем зарплаты массовому персоналу и не прекращали это делать даже во время пандемии. В 2022 году мы также установили максимальные северные надбавки для людей со стажем работы меньше пяти лет, это улучшит условия труда для молодых специалистов в нашей компании", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по кадровым и социальным вопросам "Почты России" Ирины Козиной.