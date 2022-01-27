"Транснефть" утвердила стратегию цифровой трансформации до 2025 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "Транснефть" 26 января 2022 года утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года, разработанную в соответствии с директивами правительства Российской Федерации и методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием", - сказано в сообщении. В прошлом году стратегия была согласована со стороны Минэнерго и Минцифры, отмечает "Транснефть".

Стратегия включает в себя 10 программ цифровой трансформации в основных направлениях деятельности компании, объединяющих 53 цифровых инициативы. Ключевым ее элементом является реализация политики импортозамещения и технологической независимости, направленной на масштабное использование отечественного программного обеспечения и аппаратных средств во всех сферах деятельности, говорится в сообщении.

"Особенное внимание уделяется системам цифрового диспетчерского управления и мониторинга инфраструктуры ПАО "Транснефть", а также информационной безопасности и киберзащите", - подчеркнули в "Транснефти".

В конце 2021 года глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что компания в ближайшие четыре года планирует направить 30 млрд руб. на цифровизацию.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что "Транснефть" в 2021 году планирует закупить отечественное программное обеспечение на сумму около 3 млрд руб., внедряет собственные разработки.