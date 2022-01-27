Холдинг Ростеха разработал первые российские OLED-микродисплеи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал первый полностью российский микродисплей на органических электролюминисцентных светодиодах (OLED), сообщила госкорпорация. Ростех готов выпускать до 5 тыс. устройств в год.

"Устройство предназначено для индивидуальных средств отображения информации, таких как очки виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR/AR/MR), фото- и видеокамеры, а также наголовные и нашлемные видеомодули, тепловизионные прицелы и тепловизоры", - поясняет Ростех. Микродисплей размером 15,5х12,5 мм выдает изображение с разрешением 1280х1024 пикселей и шагом пикселей в 12 мкм.

"Россия вошла в пятерку стран в мире, которые владеют технологиями создания OLED-микродисплеев. Наше предприятие готово ежегодно выпускать до 5000 устройств", - сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко, чьи слова приводятся в сообщении.

Опытно-конструкторские работы и освоение серийного производства выполнены ЦНИИ "Циклон" холдинга "Росэлектроника", технологии создания кремниевых микросхем управления и изготовления OLED-микродисплеев запатентованы и защищены режимами секрета производства "ноу-хау".

Схемотехнические решения разработаны НИИМА "Прогресс", топология - НИИМЭ, а кремниевые 200 мм пластины со СБИС изготовлены компанией ПАО "Микрон", входящей в ГК "Элемент" (совместное предприятие Ростеха и АФК "Система").