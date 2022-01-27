Минпросвещения и Минцифры разработают детские тарифы интернета

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Минцифры и ведущими операторами разрабатывает детские тарифы интернета. Прорабатывается также вопрос создания условий для возрастной маркировки программного обеспечения, заявил в четверг директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных министерства просвещения Андрей Горобец на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Детские тарифы разрабатываем с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ведущими операторами, которые были бы, условно, проверены, ограничены некими ресурсами, сервисами", - сообщил Горобец.

По его словам, сегодня также прорабатывается вопрос введения маркировки для программного обеспечения.

"Программное обеспечение требует верификации и подтверждения, чтобы у нас не было никаких вопиющих случаев, программного обеспечения, не соответствующего возрасту, и так далее. И в рамках <...> поручения [Госсовета] было принято решение о том, чтобы Минцифры проработать вопрос дополнительной градации, создания условий для маркировки соответствующего продукта", - добавил Горобец.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов, выступая на съезде, напомнил о разработке так называемого белого интернета с верифицированным контентом в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.