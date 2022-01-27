Bloomberg: власти Китая рассматривают варианты ликвидации компании Evergrande

ТАСС, 27 января. Китайские власти рассматривают вариант ликвидации шэньчжэньской компании-девелопера Evergrande путем продажи большей части ее активов. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам источников, предложение о реструктуризации, внесенное для рассмотрения руководством КНР, подразумевает продажу большей части активов компании. Уточняется, что часть активов Evergrande в сферах управления недвижимостью и производства электромобилей общей стоимостью около $9 млрд не предполагается к немедленной продаже. В то же время эти активы могут быть проданы позднее.

Источники агентства отмечают, что собственность Evergrande, которая не будет продана, перейдет под контроль государственного банка, специализирующегося на приобретении и реструктуризации проблемных долгов.

14 сентября Evergrande Group сообщила, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.