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Объем наличных денег в обращении на начало 2022 года вырос на 5%

Он составил 14,1 трлн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в России на 1 января 2022 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 14,1 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

"Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 трлн рублей, что на 0,7 трлн рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее", - сообщает регулятор.

В общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 31% до 33%), при этом уменьшилась доля банкнот номиналом 1000 рублей (с 23% до 22%) и 500 рублей (с 8% до 7%).

"Ситуация со спросом на наличные в 2021 году приближалась к средним значениям прошлых лет, наблюдались в основном сезонные колебания объема наличных в обращении. В декабре отмечался традиционный предновогодний всплеск спроса, что в целом соответствовало прогнозу Банка России", - отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

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