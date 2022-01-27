Объем торговли Китая со странами ШОС в 2021 году вырос до рекордных $343,1 млрд

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Товарооборот Китая со странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в минувшем году достиг рекордной отметки в $343,1 млрд, увеличившись на 40%. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"В 2021 году объем торговли между Китаем и государствами - членами ШОС вырос на 40% и достиг исторического рекорда в $343,1 млрд", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Гао Фэн, Пекин намерен наращивать сотрудничество со странами объединения в таких направлениях, как цифровая экономика, а также развивать региональное сотрудничество в области экологии и социальных проектов. Он напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед Китаем задачу: обеспечить в ближайшие пять лет товарооборот с ШОС в размере $2,3 трлн.

"Мы будем взаимодействовать со странами ШОС, придерживаться "шанхайского духа", предпринимать еще больше [совместных] шагов в торгово-экономической сфере", - подытожил Гао Фэн.