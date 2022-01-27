Бизнес Москвы просит продлить программу ФОТ 3.0 в условиях пятой волны пандемии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Столичный бизнес просит продлить программу ФОТ 3.0, предполагающую кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, в условиях пятой волны коронавируса. Об этом сообщила ТАСС в четверг уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Бизнес говорит о потребности продлить в том или ином виде льготную программу кредитования ФОТ 3.0, направленную на сохранение штата и поддержку ведения деятельности, в условиях пятой волны коронавируса", - отметила она.

По ее словам, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 "помогли многим предпринимателям пережить самые сложные времена". "Самыми уязвимыми оказались именно человекоемкие отрасли - бьюти-индустрия, ресторанная отрасль, торговля, перевозки и логистика. Среди наиболее активных претендентов на эту помощь оказались малые (около 50%) и микропредприятия (почти 40%), а средний чек одобренных кредитов составил 2,5 млн рублей", - напомнила она, добавив, что программа была очень востребована среди столичного бизнеса.

Второй этап программы ФОТ 3.0 запущен в России 1 ноября 2021 года как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. По данным Минэкономразвития РФ, за два месяца 2021 года кредиты по программе получили более 26 тыс. российских компаний, благодаря чему удалось сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки на втором этапе ФОТ 3.0 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.