ФАС предложила рассмотреть вопрос раздельного регулирования разных видов алкоголя

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает рассмотреть вопрос о введении раздельного регулирования для разных видов алкоголя. Об этом говорится в аналитическом отчете ведомства о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции в РФ за 2019-2020 годы (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Рассмотрение вопроса о раздельном регулировании разных видов алкогольной продукции. Указанная мера была ранее отражена в аналитическом исследовании ФАС России о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции за 2017-2018 годы и в настоящее время, по мнению опрошенных участников рынков алкогольной продукции, является наиболее актуальной", - отмечается в отчете.

По итогам проведенного анализа ФАС также предложила обсудить вопрос создания единой концепции регионального регулирования рынков алкоголя для улучшения условий деятельности российских компаний, включая субъекты МСП. Вместе с тем регулятор обращает внимание на то, что произвольное введение региональными властями дополнительных ограничений на продажу алкоголя без крайней необходимости может провоцировать "рост доли нелегальной продукции и социальное напряжение", а также привести к снижению числа малых и средних предприятий.

Кроме того, в рамках заседаний экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции планируется обсудить вопрос отмены избыточных административных процедур в отношении участников алкогольных рынков. Еще одним предложением ведомства является гармонизация норм и требований законодательных и нормативных актов, включая документы, имеющие межгосударственный статус. "Указанная мера может способствовать снижению рисков поступления нелегальной продукции из стран ЕАЭС, уменьшению теневого сектора и, как следствие, развитию конкуренции среди добросовестных участников рынка", - поясняется в отчете.