ФАС дала характеристики оптовому рынку алкоголя в России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российский оптовый рынок алкогольной продукции преимущественно характеризуется низким уровнем концентрации, что позволяет отнести его к рынкам с развитой конкуренцией. Об этом говорится в аналитическом отчете Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкогольной продукции в РФ за 2019-2020 годы (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

Так, три крупнейших поставщика водки заняли менее трети субрынка: доля Beluga Group составила 11,46%, "Татспиртпрома" - 11,15%, "Алкогольной сибирской группы" - 8,39%. Наиболее низкий уровень концентрации оптового рынка зафиксирован ФАС на субрынке вина, топ-3 поставщика имеют здесь общую долю в 13,88%: "Кубань-вино" - 6,83%, "Мистраль алко" - 3,59%, "Абрау-Дюрсо" - 3,46%. Единственным субрынком алкоголя, где регулятор выявил умеренный, а не низкий, уровень концентрации, оказался рынок пива: совокупная доля трех крупнейших поставщиков - AB InBev Efes, "Балтики" и Heineken - составила 60,72% всего рынка (25,23%, 22,94% и 12,55% соответственно), следует из отчета.

Всего же на территории РФ деятельность по производству и импорту алкоголя в 2019 году осуществляли 1993 хозяйствующих субъекта, в 2020 году - 2077, сообщает ФАС со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной системы учета алкоголя (ЕГАИС). При этом общий объем оптовых поставок пивоваренной продукции увеличился с 7,67 млрд л в 2019 году до 7,9 млрд л по итогам 2020 года (+3,06%), водки - сократился с 800 млн л до 760 млн л (-5,12%), виноградных вин - снизился 784 млн л до 764 млн л (-2,61%).

Анализ барьеров

ФАС также проанализировала ситуацию с имеющимися ограничениями для входа на рынок алкоголя. Базой для анализа стали ответы на запросы службы от 965 субъектов, действующих на оптовых рынках алкогольной продукции.

Ключевыми экономическими барьерами, по данным регулятора, оказались необходимость значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках их окупаемости, высокая акцизная нагрузка, высокая стоимость госпошлины, ограниченная доступность финансовых ресурсов, а также снижение числа независимых точек ретейла. "Для потенциальных участников рынка, планирующих осуществлять импорт алкогольной продукции, основным экономическим барьером является также преимущество действующих участников, связанное с наличием долгосрочных договоров с контрагентами и выстроенной цепочкой реализации", - отмечается в отчете.

К основным административным барьерам в этой области представители рынка отнесли частые законодательные изменения, наличие единого принципа регулирования всех субрынков без учета их специфики, необходимость лицензирования производства оборота алкоголя и подключение к ЕГАИС, а также существующие ограничения на рекламу алкогольной продукции. Кроме того, рынок жалуется на введение региональными властями "специфических требований к розничной продаже алкогольной продукции" и на негативное влияние пандемии коронавируса.

При этом в исследовании подчеркивается, что "оптовые субрынки алкогольной продукции в зависимости от субъектного состава характеризуются различными уровнями преодолимости барьеров", а также имеют специальные барьеры, характерные для конкретного субрынка.