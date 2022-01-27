Минприроды: порядка 85% упаковки товаров в РФ должно идти на переработку с 2030 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ежегодно в России накапливается огромное количество отходов - около 8 млрд тонн. Для решения данной проблемы планируется 85% упаковки товаров отправлять на переработку к 2030 году, сообщил директор департамента международного сотрудничества и климатических изменений Минприроды России Иван Кущ в четверг.

"Россия серьезное внимание уделяет комплексной системе обращения с отходами потребления и производства. У нас, к сожалению, сейчас в стране внушительная цифра накопленных отходов в течение года - это порядка 8 млрд тонн. Их где-то необходимо размещать. Мы ставим амбициозную цель, и к 2030 году хотим достичь того, чтобы 85% упаковки перерабатывалось", - заявил он на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной шестому докладу ЮНЕП "Глобальная экологическая перспектива".

Кущ отметил, что для достижения данной цели в России внедряется раздельный сбор отходов, механизм расширенной ответственности производителя, создаются объекты обработки и утилизации мусора.

По его мнению, для борьбы с загрязнением пластиком водных акваторий недостаточно внутренних инициатив, необходимо мировое сотрудничество. "В контексте ЮНЕП мне бы хотелось отметить, что трансграничный характер загрязнения пластиком требует глобального ответа. Сейчас время развить усилия стран и совместно разработать документ, который поможет определить и четко установить общую цель по борьбе с морским пластиковым мусором. Это позволит странам выбрать собственные пути для достижения общей цели", - заявил он.