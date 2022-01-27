Китай предложил США исправить ошибки в отношении импорта из КНР с учетом мер ВТО

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайские власти предлагают американскому правительству учесть решение Всемирной торговой организации (ВТО) и незамедлительно исправить ошибки во внешнеторговой стратегии применительно к товарам и услугам, импортируемым Соединенными Штатами из КНР. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Надеюсь, Вашингтон больше не будет искать благовидных предлогов и незамедлительно предпримет действия, чтобы исправить ошибки, которые допустили США в ходе проведения расследования с целью исправления ситуации в торговле с Китаем", - сообщил он на брифинге, комментируя недавнее решение ВТО о праве КНР обложить американские товары пошлинами на сумму $645,1 млн в год.

По словам официального представителя, Пекин уделяет большое значение сохранению стабильности в международной торговле и соблюдению общепринятых юридических норм. "Мы будем внимательно следить за последующими мерами, которые предпримут США, - добавил Гао Фэн. - Китай готов в соответствии с имеющимися у него правами предпринять дополнительные шаги, чтобы защитить механизмы многосторонней торговли".

Ранее арбитраж ВТО принял решение, в соответствии с которым Китай имеет право обложить американские товары дополнительными пошлинами на сумму $645,1 млн в год в связи с несоблюдением Соединенными Штатами правил организации. Основанием для этого стало отсутствие мер, которые Вашингтоном должен предпринять для устранения нарушений при налогообложении ряда видов продукции, произведенной в КНР.