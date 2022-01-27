Минсельхоз предлагает регулировать рынок ГСМ и семян по принципу минеральных удобрений

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает регулировать рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ )и семян по принципу регулирования рынка минеральных удобрений. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

"Такие же подходы мы прорабатываем, в том числе, и для ГСМ, в том числе и для того, чтобы сбалансировать стоимость семян. То есть по всей цепочке структуры себестоимости мы предлагаем плавное, правильное регулирование для того, чтобы мы могли находиться в том числе в режиме и плавающей пошлины, и обеспечивать достаточную рентабельность наших аграриев, чтобы этот баланс, о котором я говорил, безусловно сохранить". - сказал он.

Лебедев напомнил о принятых ранее мерах по заморозке цен и ограничению экспорта минеральных удобрений.

"Подобный механизм по ограничению вывоза удобрений на территорию зарубежных стран уже работает. То есть приоритет - обеспечить достаточное количество удобрений на территории субъектов Федерации исходя из запланированных посевных площадей и структуры севооборота, исходя из научно обоснованного понимания о том, какое количество этих удобрений необходимо. Вторая задача - конечно, сбалансированно иметь ту стоимость, которая позволяет структуре себестоимости, например, зерновых, оставаться аграриям в той же доходности, которая была ранее", - заключил он.