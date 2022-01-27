МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. VK открывает набор на оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников. Об этом говорится в сообщении компании.

Набор на стажировку в гибридном формате идет в Москве и Санкт-Петербурге. Для студентов из других городов по ряду направлений возможен удаленный формат. Студентов ждут в командах "ВКонтакте", "Одноклассников", голосового помощника "Маруси", VK Работы, VK Cloud Solutions, AliExpress России и других проектов экосистемы VK. Длительность стажировки - два-три месяца. Даты старта разные и зависят от выбранного направления.

Подать заявку можно до 25 февраля включительно. Отбор участников будет проходить в несколько этапов, включая тестирование и техническое собеседование. Заявку на стажировку могут подать студенты, а также выпускники, получившие дипломы не ранее 2020 года.

"Мы открыты для студентов и молодых специалистов: чтобы дать им новые возможности, мы запускаем программу стажировки. Это не только пропуск в экосистему VK, но и полноценный старт карьеры в IT. С первых дней ребята смогут получать реальный продуктовый и технологический опыт, общаться с ведущими экспертами компании, участвовать в развитии технологий и сервисов, которыми пользуются они сами, их друзья и близкие", - отметила директор образовательных проектов VK Анна Степанова, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Стажировка VK проходит более чем по 30 IT-направлениям: машинное обучение, аналитика, информационная безопасность и другое. Можно будет узнать, как создаются масштабные и сложные проекты и поучаствовать в их развитии. Стажеров также ждут лекции от экспертов компании и мероприятия для погружения в работу команды, а на некоторых направлениях - разработка и защита собственного проекта.

В компании уточнили, что стажировка будет занимать полный рабочий день. По ее окончании стажеры также получат сертификат и памятный мерч. После стажировки есть шанс продолжить работу в компании и присоединиться к одному из проектов экосистемы VK - однако это зависит от результатов кандидата и доступных вакансий.