Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от SWIFT

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"В отношении SWIFT все тоже неоднократно говорилось, обсуждалось. Сам по себе SWIFT - полезная вещь, это действительно международная система, причем частная система. Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит", - сказал он, подчеркнув, что такие меры против России только подорвут доверие к SWIFT.

При этом политик убежден, что собственная система РФ по передаче финансовых данных в случае отключения России от SWIFT сработает без сбоев.

"У нас есть и заготовка на этот счет, если все-таки что-то подобное произойдет, - это своя система передачи финансовых данных. Она была подготовлена Центральным банком, она постоянно тестируется, она работает. Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны", - заверил он.

Говоря о переводах за границу, он отметил, что на этот случай существуют различные способы их осуществления. "Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет", - заверил Медведев. То же самое, по его словам, касается и платежных средств. "Если говорить, допустим, о кредитных картах, то даже карты международных систем внутри страны все равно будут работать, потому что по ним осуществляются переводы внутри страны. Международные переводы - да, значит в этом случае будут определенные сложности. У нас есть своя карта "Мир", как известно, которая тоже может в качестве аналога использоваться", - сказал политик.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС 28 января.