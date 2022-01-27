"Уральские авиалинии" с марта начнут выполнять рейсы в Израиль из трех аэропортов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 марта приступает к полетам в Израиль. Рейсы будут выполняться в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в четверг.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" приступает к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга и Краснодара со 2 марта: У6-889/890 Жуковский - Тель-Авив - Жуковский по средам; У6-887/888 Санкт-Петербург - Тель-Авив - Санкт-Петербург по средам; У6-825/826 Краснодар - Тель-Авив - Краснодар по средам, а с 31 марта - по четвергам", - говорится в сообщении.

По данным сайтов аэропортов Жуковский и Краснодар, прямое авиасообщение с Тель-Авивом в настоящее время по этим направлениям отсутствует.

Ранее сообщалось, что власти Израиля отменили требование о прохождении трехдневного карантина с повторным ПЦР-тестом для привитых "Спутником V" туристов и начали принимать к рассмотрению при подтверждении вакцинации выданные в России сертификаты о прививке вакциной "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.