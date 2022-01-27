"Фосагро" в 2021 году увеличила выпуск удобрений на 3%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Фосагро" по итогам 2021 года увеличила выпуск удобрений на 3,3% - до 10,3 млн тонн, продажи удобрений выросли на 3% - до 10,26 млн тонн, говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале производство удобрений увеличилось почти на 13% - до 2,76 млн тонн, продажи - на 21%, до 2,5 млн тонн.

Рост продаж в 2021 году компания объясняет высоким спросом на удобрения на ключевых рынках.

За 2021 год производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличилось на 4,2%, до 7,9 млн тонн, по итогам четвертого квартала рост в этом сегменте составил 15,5%, до 2,1 млн тонн. Производство азотных удобрений в 2021 году увеличилось на 0,4%, до 2,4 млн тонн, в четвертом квартале выросло на 4,6%, до 641,5 тыс. тонн. Объем производства апатитового и нефелинового концентрата по итогам минувшего года составил 11,8 млн тонн (рост 0,8%), по итогам четвертого квартала - 3 млн тонн (рост 8,3 %).

Объемы продаж фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов в 2021 году увеличились на 1,2% и составили 7,8 млн тонн, при этом по итогам четвертого квартала этот показатель подскочил на 23% - до 1,9 млн тонн. Годовые продажи азотных удобрений компании увеличились на 9% (2,5 млн тонн), за четвертый квартал выросли на 13,5%, до 567 тыс. тонн. Рост объясняется высоким спросом на этот вид удобрений на фоне сокращения их производства в Европе в конце года.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего членов его семьи, а также ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко.