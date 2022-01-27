{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют

Минфин ранее предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив концепцию и направив ее в правительство

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

На эту тему
Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире
Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

Ранее Минфин РФ, после публикации доклада ЦБ о практически полном запрете криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

"Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force - прим. ТАСС) и поддерживается Росфинмониторингом", - отметили в ведомстве.

Теги
Россия
"Уральские авиалинии" с марта начнут выполнять рейсы в Израиль из трех аэропортов России
Самолеты будут летать в Тель-Авив из Жуковского, Санкт-Петербурга и Краснодара
Читать полностью