МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

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Ранее Минфин РФ, после публикации доклада ЦБ о практически полном запрете криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

"Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, The Financial Action Task Force - прим. ТАСС) и поддерживается Росфинмониторингом", - отметили в ведомстве.