Инвестиции "Ростсельмаша" в новое производство в Таганроге составят 1,5-2 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России, компания "Ростсельмаш", инвестирует в создание производства коммунальной и сельхозтехники в городе Таганроге от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции в четверг.

Новое производство развернется на базе бывшего "Таганрогского автомобильного завода". Как отметил глава региона, власти долго искали инвестора для этой площадки.

"Для нас это была принципиальная проблема, которая в итоге, кажется, находит свое решение. Одно из подразделений компании "Клевер" (собственником является компания "Новое содружество", учредитель "Ростсельмаша" - прим. ТАСС) зашло уже на эту площадку, - сказал Голубев. - Я думаю, что весной этого года они представят нам весьма конкретную, приземленную презентацию будущего предприятия. Объем инвестиций составит от 1,5 до 2 млрд рублей".

Губернатор отметил, что производство коммунальной и сельхозтехники является актуальным вопросом не только для региона, но и для страны. Власти окажут "Ростсельмашу" инвестиционную поддержку, добавил Голубев.

В начале сентября 2021 года компания приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. По словам президента союза "Новое содружество", совладельца "Ростсельмаша" Константина Бабкина, создание нового производства позволит компании выйти на новый для нее рынок, а также полностью локализовать в России производство тракторов.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.