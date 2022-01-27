Росатом изготовит не имеющее аналогов в мире оборудование для атомного ледокола "Лидер"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Атомэнергомаш (АЭМ, машиностроительный дивизион Росатома) изготовит уникальное оборудование для самого мощного ледокола в мире "Лидер". Как сообщила в четверг пресс-служба АЭМ, соответствующий договор заключен с судостроительным комплексом "Звезда" (Большой Камень, Приморский край), на котором строится ледокол.

В рамках контрактов будут изготовлены и поставлены ранее не производившиеся в России комплектующие, например, гребной вал длиной 18 м с винтом диаметром 7,5 м и весом 107,5 т, рулевая машина плунжерного типа с повышенными характеристиками и баллер руля длиной 9 м. Оборудование будет изготовлено на специализированном предприятии "АЭМ-пропульсия" (филиал АО "Атомэнергомаш"), занимающемся производством и поставкой элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса.

"В силу уникальных массогабаритных и мощностных характеристик нового - самого мощного в мире - российского ледокола "Лидер" "АЭМ-Пропульсии" предстоит выстроить цепочку кооперации по изготовлению отдельных узлов поставляемого оборудования, а также освоить производство элементов валолинии и рулевого устройства, по своим габаритам и техническим характеристикам не имеющих аналогов в мире", - приводятся слова директора по судостроению АО "Атомэнергомаш" Владимира Аптекарева.

Пропульсивный комплекс судна - гидромеханическая система, включающая корпус судна и пропульсивную установку, преобразующую энергию двигателя в движение корпуса. Пропульсивная установка является исполнительной частью главной энергетической установки. В наиболее общем случае состоит из движителей, валопроводов, главных судовых передач и главных двигателей.

Атомный ледокол "Лидер" (проект 10510) станет самым мощным ледоколом в мире. Длина будущего атомохода - 209,2 м при максимальной ширине 48 м. Полное водоизмещение - более 71 тыс. т. Мощность на валах 120 МВт. В соответствии с техническим заданием, ледоколы этого проекта будут преодолевать при постоянном движении с минимальной скоростью льды толщиной не менее 4 м, соответственно, рулевая машина должна обладать высоким крутящим моментом.

"Лидер" будет оснащен двумя реакторными установками "РИТМ-400" мощностью 315 МВт. Комплектным поставщиком ядерной энергетической установки судна является АО "ОКБМ "Африкантов" (предприятие Росатома, г. Нижний Новгород). Главной задачей ледоколов класса "Лидер" станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. За счет увеличенной ширины корпуса предполагается проведение крупнотоннажных судов.

Головному атомному ледоколу проекта 10510 присвоено имя "Россия".