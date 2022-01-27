Крупное глубоководное месторождение нефти открыли на шельфе Намибии

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. Крупное месторождение нефти и газа открыто на шельфе Намибии. Об этом сообщило в четверг агентство Ecofin, специализирующееся на африканской экономической информации.

По его данным, запасы месторождения, находящегося в Атлантическом океане на глубине 2,5 км, составляют от 250 до 300 млн баррелей нефтяного эквивалента. Буровые работы проводились специалистами британско-нидерландской корпорации Royal Dutch Shell на морском блоке PEL-39. Толщина нефтеносного слоя составляет около 60 м.

В проекте наряду с Royal Dutch Shell участвует государственная корпорация Qatar Petroleum. Они имеют по 45% участия. Остальные 10% принадлежат намибийской государственной компании NAMCOR.