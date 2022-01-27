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Холдинг Усманова и партнеров создал компанию USM Gold

Компания создана для инвестиций в проекты по добыче золота

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Холдинг USM Алишера Усманова и партнеров в конце ноября зарегистрировал компанию USM Gold, следует из данных системы СПАРК.

По информации газеты РБК, компания создана для инвестиций в проекты по добыче золота.

Компания с конца декабря владеет 75% ООО "Федоровское", остальная часть которого принадлежит ООО "РГ Партнер" (входит в холдинг "Росгеология").

В качестве основной деятельности "Федоровского" в системе указана "деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях".

В USM не стали комментировать создание новой компании.

Теги
РоссияУсманов, Алишер Бурханович
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