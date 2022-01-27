Минсельхоз собирает данные по нарушениям ценообразования на удобрения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз ждет на этой неделе информацию от регионов по нарушениям в ценообразовании на минеральные удобрения для аграриев и планирует направить эту информацию в ФАС. Об этом на заседании комитета Госдумы по экономической политике сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов.

"У нас поставлена задача на этой неделе собрать информацию от регионов по тем ситуациям, где они считают, что ценообразование по всей цепочке не соблюдается, с конкретикой. И по конкретно этим обращениям мы направим информацию в Федеральную антимонопольную службу для проведения сквозной проверки. Такая договоренность есть. Федеральная антимонопольная служба от нас эту информацию ждет", - сказал он.