Авиакомпания "Аврора" в 2021 году реализовала 405 маршрутов по Дальнему Востоку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания "Аврора", задача которой - соединить труднодоступные населенные пункты макрорегиона, в 2021 году осуществила перелеты по 405 маршрутам из 435 запланированных. Об этом в четверг на совещании под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева сообщил генеральный директор авиакомпании Константин Сухоребрик.

"Нашей задачей было соединить 385 труднодоступных населенных пунктов 435 маршрутами. Авиакомпания "Аврора" уже осуществляет перелеты по местным и межрегиональным линиям по 405 направлениям. Результаты 2021 года: мы работали 4,5 месяца, выполнили почти 2 тыс. рейсов, перевезли 70 тыс. человек", - сказал Сухоребрик.

Он отметил, что часть направлений очень востребована населением, в планах 2022 года - увеличить количество рейсов до 7,3 тыс. "К 2025 году мы должны достигнуть уровня 2 млн пассажиров на дальневосточных направлениях", - отметил Сухоребрик.

"Аврора" - авиакомпания для перевозок на Дальнем Востоке, включена в национальную программу социально-экономического развития ДФО, начала работу летом 2021 года, к 2022 году перевезла 69,9 тыс. пассажиров. Самым востребованным стало направление Хабаровск - Якутск - 11,8 тыс. пассажиров. Популярностью пользуются рейсы из Владивостока в Улан-Удэ (6,8 тыс. пассажиров), из Хабаровска в Оху (6,3 тыс. пассажиров) и Тынду (5,7 тыс. пассажиров), из Южно-Сахалинска в Красноярск (5,6 тыс. пассажиров).

В 2022 году "Аврора" продолжит выполнение этой программы. Более 200 тыс. пассажиров смогут воспользоваться социально значимыми рейсами по доступным тарифам, субсидируемым правительством РФ из бюджета.