"Газпром" заявил, что в европейских ПХГ осталось менее четверти от закачанного летом газа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Из европейских газовых хранилищ по состоянию на 25 января отобрано уже 75,9%, или три четверти закачанного туда в летний период газа, сообщает "Газпром" со ссылкой на данные на Gas Infrastructure Europe. Объем активного газа в ПХГ оказался на 26,9% меньше прошлогоднего уровня, подсчитали в российском холдинге.

При этом общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился уже до 40,9%, а в таких странах как Германия и Франция показатель составляет около 39%. Минимальные за многолетний период наблюдений уровень заполненности фиксируется в ПХГ Европы с 11 января 2022 года.

Аналогичная ситуация в украинских ПХГ, где по состоянию на 25 января запасы уже на 45,4% ниже, чем в прошлом году, и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года. Как ранее сообщал ТАСС, наименьшие показатели заполненности ПХГ сейчас у Австрии (24,43%), Нидерландов (28,38%) и Болгарии (34,2%).

В то же время в газотранспортную систему Европы продолжают поступать рекордные потоки газа с СПГ-терминалов. Они превышают 400 млн куб. м в сутки, что является рекордным показателем для января и в 2,2 раза больше среднего показателя для 20-х чисел января за последние пять лет. А всего, по состоянию на 25 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет почти 9,16 млрд куб. м, что на 9,6% выше, чем предыдущий максимум 2020 года на эту дату. Этот показатель также уже почти в два раза выше, чем за весь январь 2021 года.