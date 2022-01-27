{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

TON призвал российские власти к диалогу с блокчейн-сообществами

Многие крупнейшие корпорации, мировые гиганты в области IT, запускают проекты на базе блокчейн или интегрируют криптовалюту в свои решения для рынка, указали в The Open Network

МОСКВА, 27 января./ТАСС/. Блокчейн-проект The Open Network (TON) призывает власти РФ пойти на диалог с блокчейн-сообществами прежде чем вводить регулирование криптовалюты, сообщили ТАСС в TON.

На эту тему
Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире
Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Рынок блокчейн и криптовалюты сегодня только набирает обороты, это неизбежное развитие экономики. Многие крупнейшие корпорации, мировые гиганты в области IT, запускают проекты на базе блокчейн или интегрируют криптовалюту в свои решения для рынка. Правительства некоторых государств всерьез задумываются о наделении криптовалюты официальным статусом, а где-то она уже является законным платежным средством", - отметили в TON, добавив, что прежде чем вводить регулирование этого типа цифровой валюты, необходимо обсудить с экспертами из профессиональных сообществ все преимущества и возможные последствия таких мер, выработать соответствующий алгоритм, "учитывающий интересы довольно большого количества вовлеченных в работу с технологиями блокчейн в России людей", а также прописать дорожную карту развития этого направления в стране.

"Мы в свою очередь готовы к диалогу и считаем, что только совместными усилиями можно добиться правильного подхода к реализации каких-либо инициатив", - уточнили в TON.

Ранее Минфин, после публикации доклада ЦБ о практически полном запрете криптовалют в России, предложил свои варианты регулирования этого рынка, подготовив соответствующую концепцию и направив ее в правительство.

Одним из предложений Минфина, как пишет РБК со ссылкой на документ и письмо министерства зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки. По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Теги
Россия
Экспортные пошлины на зерно принесли в бюджет РФ в 2021 году почти 91 млрд рублей
Средства, в частности, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 субъектах РФ
Читать полностью