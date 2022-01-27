Минпромторг указал на "шероховатости" в поставках аграриям селитры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минпромторг отмечает ряд вопросов по поставкам сельхозпроизводителям РФ аммиачной селитры и невостребованность аммофоса. Об этом сообщил директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Михаил Юрин на заседании комитета по экономполитике Госдумы.

По его словам, вопросы с поставками аммиачной селитры решаются в рабочем порядке.

"Есть небольшие шероховатости с точки зрения аммиачной селитры, потому что планы сельхозпроизводителей по аммиачной селитре выросли, то есть выросли площади посевных, посадки сельхозкультур. В это же время у нас начались в стране работы по освоению дальневосточных территорий по угольных разрезам, у нас увеличились потребности со стороны промышленных предприятий", - сказал он.

"Есть тонкости, где-то мы балансируем. Но мы стараемся, чтобы всем продукта хватило. По селитре вопросы бывают, но мы их снимаем в рабочем порядке", - отметил он.

Юрин также добавил, что Минпромторг получил письмо от "Еврохима" с уведомлением об отсутствии в регионах покупателей на его аммофос.

"У компании обязанность по плану поставить 88 тыс. т аммофоса, на текущий момент покупателей нашлось на 25 тыс. Больше 50 тыс. т аммофоса лежит на складах и компания не знает, куда этот аммофос привезти и продать, и предупреждает нас, что если мы не поможем ей найти спрос на этот аммофос, то они вынуждены будут разгружать свое производство и тем самым уменьшать выпуск этого продукта", - пояснил он. "Мы считаем, что аммофос точно есть, он есть в достаточном количестве", - подчеркнул представитель министерства.