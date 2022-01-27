Военные строители построят в Карелии новый комплекс Онежского судостроительного завода

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минобороны России построит в Карелии новый комплекс Онежского судостроительного завода, закладка памятного камня прошла в четверг, сдача объекта планируется в 2024 году, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России возведут новый производственный комплекс для Онежского судостроительно-судоремонтного завода в столице Республике Карелия городе Петрозаводске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 января на площадке завода состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в основание нового строительства. Военным строителям предстоит возвести новые блоки корпусных цехов, центр обработки данных, компрессорную станцию, станцию технических газов и очистные сооружения.

Как отметил руководитель управления проектов ВСК Сергей Горский, после введения в строй нового промышленного блока мощность завода увеличится в 10 раз. "Предприятие сможет перейти на единую систему цифрового управления, что, безусловно, выведет судостроение в регионе на более высокий уровень", - приводят слова Горского в Минобороны.

Проект реализуется в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года и государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". Сдача современного комплекса Онежского судостроительного завода запланирована на 2024 год.

Ранее специалисты Минобороны России в Петрозаводске уже построили президентское кадетское училище и первый пассажирский терминал аэропорта Бесовец.