Экспортные пошлины на зерно принесли в бюджет РФ в 2021 году почти 91 млрд рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экспортные пошлины на зерновые культуры принесли в бюджет России 2021 году почти 91 млрд рублей. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

"Если посмотреть на цифры в бюджете, мы понимаем, что по результатам пошлин на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана, - это почти 92 млрд рублей, если точно - 91 млрд 918 млн рублей", - сказал он.

Использование средств

По его словам, в прошлом году средства, в частности, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 субъектах РФ. Кроме того, средства были направлены на льготное кредитование. По словам Лебедева, в 2021 году объем заключенных кредитных договоров достиг 900 млрд рублей, что говорит о сохранении инвестиционной привлекательности отрасли. На это было направлено 9 млрд 574 млн рублей.

Лебедев также отметил, что Минсельхоз в 2021 году "не мог не поддержать компенсацию затрат для приобретения кормов для животноводства". "Мы видели, что ситуация очень непростая, это был один из самых приоритетных запросов наших регионов. Поэтому в рамках дополнительных средств, которые оказались у нас на площадке Минсельхоза как регулятора, было принято решение в том числе скомпенсировать приобретение кормов для животных по территориям, и на это направление было также направлено 10,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам замминистра, еще 8,5 млрд рублей были использованы в виде вклада в имущество "Росагролизинга", на поддержку мукомолов и хлебопеков и некоторые другие направления. "Тот тренд, который мы обозначили в самом начале, что все средства, которые мы будем получать дополнительные, исходя из той пошлины плавающей, которая введена, в любом случае будут направлены нашим конечным получателям - сельхозпроизводителям. Для нас это приоритетная задача", - заключил Лебедев.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.