{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспортные пошлины на зерно принесли в бюджет РФ в 2021 году почти 91 млрд рублей

Средства, в частности, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 субъектах РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экспортные пошлины на зерновые культуры принесли в бюджет России 2021 году почти 91 млрд рублей. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев.

"Если посмотреть на цифры в бюджете, мы понимаем, что по результатам пошлин на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана, - это почти 92 млрд рублей, если точно - 91 млрд 918 млн рублей", - сказал он.

Использование средств

По его словам, в прошлом году средства, в частности, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 субъектах РФ. Кроме того, средства были направлены на льготное кредитование. По словам Лебедева, в 2021 году объем заключенных кредитных договоров достиг 900 млрд рублей, что говорит о сохранении инвестиционной привлекательности отрасли. На это было направлено 9 млрд 574 млн рублей.

Лебедев также отметил, что Минсельхоз в 2021 году "не мог не поддержать компенсацию затрат для приобретения кормов для животноводства". "Мы видели, что ситуация очень непростая, это был один из самых приоритетных запросов наших регионов. Поэтому в рамках дополнительных средств, которые оказались у нас на площадке Минсельхоза как регулятора, было принято решение в том числе скомпенсировать приобретение кормов для животных по территориям, и на это направление было также направлено 10,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам замминистра, еще 8,5 млрд рублей были использованы в виде вклада в имущество "Росагролизинга", на поддержку мукомолов и хлебопеков и некоторые другие направления. "Тот тренд, который мы обозначили в самом начале, что все средства, которые мы будем получать дополнительные, исходя из той пошлины плавающей, которая введена, в любом случае будут направлены нашим конечным получателям - сельхозпроизводителям. Для нас это приоритетная задача", - заключил Лебедев.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

Теги
Россия
Новосибирская ИФНС подала иск о банкротстве компании депутата горсовета "Дискус"
Сумма исковых требований - 4,9 млн рублей
Читать полностью