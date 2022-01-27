Административный центр Хайнаня ускорит модернизацию городской инфраструктуры

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу активизирует меры по созданию важных инфраструктурных объектов и модернизации архитектурной застройки. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", местные власти уделяют пристальное внимание проектам, облагораживающим городской облик и способствующим повышению народного благосостояния.

Издание напоминает, что уже семь лет подряд Хайкоу входит в десятку городов КНР с наиболее благоприятными условиями для жизни. С 2015 года, как отмечается, город реализовал 17 масштабных программ, предусматривающих снос ветхих строений и строительство на их месте современных многоквартирных комплексов. Это позволило резко улучшить бытовые условия для более чем 120 тыс. горожан.

Как уточнило местное управление строительства, на текущем этапе ведется активная работа по возведению современных жилых зданий и важных транспортных объектов - скоростных автодорог и центральных магистралей, а также современных морских гаваней. Благодаря активным усилиям по улучшению инфраструктуры в городе насчитывается уже 40 пристаней, предназначенных для судов водоизмещением более 10 тыс. тонн.

Одним из ключевых проектов стало строительство в международном аэропорту Мэйлань второго терминала, которое было завершено в начале декабря 2021 года. Это вскоре позволит воздушной гавани Хайкоу ежегодно обслуживать до 35 млн пассажиров. Таким образом, административный центр Хайнаня быстро приобретает облик ведущего транспортного узла.

Кроме того, в Хайкоу ведется интенсивная деятельность по очистке грунтовых вод. В итоге власти смогли устранить дефицит этого важнейшего ресурса, используемого как в быту, так и в промышленных целях. За последние несколько лет в Хайкоу заметно повысилось и качество интернета, в том числе в связи с быстрым внедрением новых телекоммуникационных стандартов 5G. Стремительно развивается и энергетическая отрасль города, где уровень газификации уже достиг 95%.

Хайкоу с населением 2,8 млн человек - культурный и экономический центр Хайнаня, активно поддерживающий контакты со многими городами мира. Это крупный международный транспортный узел, способный ежегодно обслуживать грузопоток в несколько миллионов контейнеров. Согласно плану китайского правительства, здесь будет сформирован крупный кластер из штаб-квартир и представительств ряда транснациональных компаний.