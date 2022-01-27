Мишустин напомнил об индексации на 8,4% социальных пособий с 1 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил в четверг на заседании правительства об индексации ряда социальных пособий с 1 февраля и подчеркнул важность своевременного начисления таких выплат.

"Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее", - сказал премьер.

Мишустин напомнил, что в текущем году с 1 февраля ежемесячные выплаты, которые получает ряд социально уязвимых категорий граждан, по поручению президента, будут увеличены на 8,4%. Кроме того, указал глава кабмина, вырастут единовременные пособия, выплачиваемые по беременности, а также при рождении ребенка.

"Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка - с почти 484 тыс. рублей до 524 тыс. рублей, а также на второго и последующих детей до более 693 тыс. рублей", - добавил Мишустин.