Минсельхоз с 1 февраля прекращает продажу зерна из интервенционного фонда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минсельхоз с 1 февраля 2022 года прекращает продажу зерна из интервенционного фонда. Об этом говорится в сообщении оператора торгов - Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

"В соответствии с решением Минсельхоза России и письмом агента (АО "Объединенная зерновая компания") 1 февраля 2022 года завершается реализация зерна федерального интервенционного фонда на биржевых торгах в рамках исполнения распоряжения правительства РФ от 31 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, 7 августа 2020 года началась реализация зерна федерального интервенционного фонда в рамках распоряжения правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года. По данным биржи, объем торгов зерновыми культурами на Московской бирже по итогам 2021 года превысил 650 тыс. тонн.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.