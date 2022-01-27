Зимние чартеры на Байкал запустят 12 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запуск зимних туристических чартерных рейсов из Москвы на Байкал запланирован на 12 февраля, в Мурманскую область - на 18 февраля, на Сахалин - на 25 февраля. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"12 февраля у нас стартует Байкал, 18 февраля стартует Мурманская область и 25 февраля соответственно - остров Сахалин", - сказала она.

Благодаря программе новых зимних чартеров, туристы могут познакомиться с культурой Бурятии и увидеть уникальный прозрачный лед озера Байкал, совершить поездку на Кольский полуостров в Русскую Лапландию с возможностью увидеть северной сияние в Мурманской области, а также отдохнуть на горнолыжном курорте "Горный воздух" и принять участие в подледной рыбалке и крабалке на Сахалине, отметила Догузова.

Глава ведомства напомнила, что программа туристических чартеров была запущена в России чуть более года назад. Благодаря субсидии от государства, покрывающей половину стоимости фрахта судна, стоимость перелета для потребителей становится в два раза ниже. Кроме того, чартеры - это удобный тур "под ключ", куда входит не только перелет, но и проживание, трансфер и базовые экскурсии. Догузова подчеркнула, что чартеры - предложения в двух направлениях - это не только доступные туры из Москвы в Бурятию, на Сахалин или в Мурманскую область, но и для жителей этих регионов в столицу.

"Пока в первую очередь чартерная программа летает из Москвы. В будущем мы бы, конечно, очень хотели делать межрегиональные перелеты, межрегиональные связки, запускать чартеры не только из Москвы и не только из Санкт-Петербурга", - пояснила глава Ростуризма.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура сказал, что программа чартеров в Бурятию продлится до конца марта. Туристам будут предлагаться пакетные туры на неделю. Рейсы будут осуществляться еженедельно по субботам с прибытием в Улан-Удэ в воскресенье. Чартерные перелеты в Мурманскую область будут осуществляться раз в пять дней до середины марта. Рейсы на Сахалин будут выполняться еженедельно по пятницам до марта включительно.