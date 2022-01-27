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Энергоснабжение по всему Узбекистану полностью восстановили

Энергоснабжение по всему Узбекистану полностью восстановлено - Минэнерго страны.

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