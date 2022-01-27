Новый терминал аэропорта Мурманска построят в 2023 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новый современный терминал аэропорта Мурманска будет построен в 2023 году. На данный момент проектно-сметная документация находится в высокой степени готовности. Это еще более активизирует довольно высокий туристический поток в регион, сообщил в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску в феврале чартеров на Байкал, Сахалин и в Мурманск.

"Если сравнивать с 2019 годом, то пассажиропоток аэропорта Мурманска вырос на 30%, и сразу появилась экономическая возможность строить новый аэропорт. Сейчас проектная документация в высокой степени готовности, и в 2023 году, в соответствии с соглашением с оператором, который управляет аэропортом, у нас должен появиться новый терминал аэропорта - современный, качественный, который и туристам будет гораздо более удобен, и жителям. Увеличение турпотока, числа рейсов позволяет развивать инфраструктуру", - сказал Чибис.

Помимо этого, отметил глава региона, власти стараются подстраиваться под растущий спрос и развивать транспортное сообщение. "Зимой у нас работает специальный железнодорожный состав, который из Мурманска везет туристов в Кировск покататься на лыжах - "Горнолыжная стрела". Специально такие связки делаем не только на автотранспорте, но и железнодорожном. Горнолыжный курорт Хибины сейчас очень современный, комфортный, количество туристов растет. Внимательно смотрим за динамикой, кто куда едет, стараемся подстраивать удобный транспорт", - добавил Чибис.

Его поддержала глава Ростуризма Зарина Догузова. "Есть расхожее мнение, что "сначала инфраструктура, а потом спрос, реклама, продвижение и так далее". Коллеги, это неправильный подход. Мы изучили весь лучший мировой опыт - всем нужно заниматься параллельно и одновременно. Понятно, что раскачивать спрос, запускать туристические кешбэки, чартеры и при этом вообще не заниматься инфраструктурой - это было бы самой большой ошибкой. Но когда мы работаем над формированием устойчивого спроса одновременно с развитием инфраструктуры, что сейчас и происходит, это создает принципиально иные возможности для инвесторов. Как только мы запустили на системной основе чартеры, именно в этот момент пошла инвестиционная активность. Потому что инвестор увидел, что будет устойчивый спрос в понятный период времени, и это не разовая акция", - сказала глава Ростуризма.

Как сообщалось в августе 2021 года, один из резидентов Арктической зоны РФ, ПАО "Аэропорт "Мурманск", спроектирует и построит новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий, инвестиции - 1,9 млрд рублей. Новый аэровокзал обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час и свыше 1 млн - в год. Комплекс будет построен рядом с уже существующим зданием аэровокзала и оснащен "рукавами" для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом.