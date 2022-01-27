Новосибирская ИФНС подала иск о банкротстве компании депутата горсовета "Дискус"

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по региону подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области о признании банкротом ООО "Дискус", которое принадлежит депутату горсовета Новосибирска Алексею Джулаю, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

"Межрайонная ИФНС России № 17 по Новосибирской области (подала) исковое заявление о признании должника банкротом. Должник - ООО "Дискус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма исковых требований - 4,9 млн рублей. Как следует из материалов аналитической системы "СПАРК", ООО "Дискус" занимается изготовлением металлических дверей и окон, а также прочих строительных конструкций.

ООО "Дискус" входит в группу строительных компаний "Дискус", которая занимается возведением жилья эконом-класса и является одним из ведущих застройщиков по данному направлению в регионе. На рынке ГК - с 2004 года, владеет ей депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, член постоянных комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. Входит в депутатское объединение "Единая Россия".

Ранее ГК уже сталкивалась с проблемами из-за просроченных задолженностей. Как следует из опубликованной прокуратурой региона в Facebook информации, мэрия Новосибирска в 2020 году необоснованно отозвала исполнительные листы в отношении ООО "Дискус-строй" и "Дискус плюс" о взыскании задолженности за аренду земли. По результатам проверки следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").