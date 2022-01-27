Токаев: Казахстан продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Казахстанские власти продолжают практическое взаимодействие с Афганистаном и периодически направляют туда помощь. Об этом заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого саммита Центральная Азия - Индия, который проходит в онлайн-формате.

"Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы тем не менее не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и угрозой гуманитарного кризиса. Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном, периодические направляет туда помощь", - сказал он.

По его словам, содействие Казахстана заключается в предоставлении продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. "Убежден, что безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии", - отметил Токаев.

Глава государства напомнил, что в октябре в столице Казахстана планируется саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). "В числе актуальных вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в рамках форума, будет и афганская проблематика", - указал президент Казахстана.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Он нацелен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в Нур-Султане.

Создание транзитной инфраструктуры

Президент Казахстана также выступил с инициативой создания межрегионального транспортно-логистического консорциума Центральной и Южной Азии.

"Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной, безопасной транзитной инфраструктуры. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума", - сказал Токаев.

По его словам, данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии, портов в Каспийском море и в Персидском заливе.

Токаев также отметил, что власти Казахстана в обязательном порядке продолжат соблюдать все инвестиционные обязательства в полном объеме. "Одним из ключевых факторов развития наших государств является наращивание объемов взаимных инвестиций. Хотел бы особо отметить, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства", - подчеркнул президент Казахстана.

В саммите принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.