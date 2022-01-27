Лимаренко заявил, что в 2022 году Сахалин и материк соединят два новых парома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. В 2022 году Сахалин получит два новых парома, которые будут курсировать между островом и материком. Об этом сообщил в четверг губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко после совещания с вице-премьером правительства РФ - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым в Южно-Сахалинске.

"В текущем году мы получаем два дополнительных новых парома, которые здесь, на Дальнем Востоке, сейчас завершают по монтажу, и потом будут ходовые испытания. Это в два-три раза увеличит пассажиропоток и грузопоток [по линии] Ванино - Холмск", - рассказал глава региона.

Сейчас Сахалин и материк соединяются, помимо воздушного сообщения, с помощью паромной переправы Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край). На этой линии курсируют три парома. Однако эти суда не работают во время сложных погодных условий. Кроме того, их мощности не хватает для быстрой перевозки всех необходимых грузов.

Новые суда носят имена "Александр Деев" и "Василий Ощепков". Сейчас их строительство завершается на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Суда смогут работать в сложных погодных условиях и перемещаться во льдах толщиной до 1 м. Они смогут перевозить 200 пассажиров, 32 железнодорожных вагона или 27 автосоставов и девять легковых автомобилей.