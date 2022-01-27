Россельхознадзор работает над бесперебойными поставками инкубационных яиц в РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россельхознадзор продолжает работу с компетентными ведомствами стран ЕС для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки инкубационных яиц в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Несмотря на очень тяжелую ситуацию с гриппом, Россельхознадзор продолжает непрерывную работу с компетентными ведомствами стран ЕС, чтобы обеспечить бесперебойные поставки инкубационных яиц в Россию", - отмечается в сообщении.

В российском ведомстве напомнили, что за 2021 год в европейских странах было обнаружено свыше 3 тыс. вспышек гриппа птиц, уничтожены десятки миллионов птиц. Как отмечается в сообщении, немецкий институт Фридриха Леффлера недавно признал, что Европа сейчас борется с крупнейшей в истории эпидемией гриппа. В 2022 году ситуация не улучшается. На прошлой неделе Франция сообщила о необходимости уничтожения 2,5 млн птиц из-за новых вспышек птичьего гриппа. Нидерланды в этом году уже уничтожили всех птиц в двух провинциях страны.

"В таких условиях неограниченный и неконтролируемый ввоз птицеводческой продукции, включая инкубационные яйца, невозможен в виду высокого риска заноса с такой продукцией высокопатогенного гриппа птиц. Для активно развивающейся птицеводческой отрасли в России это крайне опасно", - считают в Россельхознадзоре. При этом, как подчеркнули в ведомстве, ограничения, которые вводились Россельхознадзором в 2021 и в 2022 годах, касались только неблагополучных по гриппу птиц стран и административных территорий Европы.

При этом Россельхознадзором в течение 2021 года оперативно разрешались поставки от европейских компаний, расположенных в благополучных районах, что в результате привело к росту импорта из Германии, Франции, Испании, Венгрии, Италии, Португалии и других стран. В 2022 году эта практика продолжена - с 11 января был разрешен импорт с восьми предприятий Германии, с 25 января - с пяти ферм Нидерландов. Все они находятся в безопасных районах, максимально удаленных от очагов гриппа, отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным Россельхознадзора, вводимые ограничения привели к переориентации импортеров на других поставщиков. Так, например, значительно вырос импорт из Турции - с 37,8 млн штук в 2020 году до 119 млн штук в 2021 году.

Производство инкубационных яиц

В Россельхознадзоре напомнили, что в России производится до 4 млрд инкубационных яиц в год, а импортируется всего порядка 600-700 млн штук. Наибольший объем поставок в 2021 году пришелся на Чехию, Турцию, Германию, Францию и Испанию. Право импорта в Россию без ограничений по эпизоотической ситуации имеют Беларусь, Канада и Узбекистан. Еще из 11 стран (Испания, Германия, Чехия, Франция, Венгрия, Словакия, Италия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, США) поставки осуществляются с определенных благополучных по гриппу птиц административных территорий.

Кроме того, ввоз возможен с 143 отдельно открытых ферм и инкубаториев Великобритании, Турции, Бельгии, Нидерландов и Чехии. "Однако ведомство не фиксирует системных перебоев с поставками, а темпы производства собственного яйца растут", - заключили в Россельхознадзоре.