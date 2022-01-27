Глава торговой палаты Саудовской Аравии призвал к развитию связей с Россией

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Председатель Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан аль-Аджлан призвал к созданию дорожной карты развития экономических отношений между арабскими странами и Российской Федерацией. Об этом сообщило в четверг Саудовское агентство печати.

"Необходимо создать дорожную карту для укрепления экономических отношений между арабскими странами и Россией, - цитирует аль-Аджлана агентство. - Следует поощрять деятельность совместных деловых советов, наращивать помощь со стороны правительств, активизацию сотрудничества на уровне средних и малых предприятий, поддерживать основание совместных компаний и электронных платформ для продвижения российских и арабских товаров, организовывать выставки и устранять бюрократические издержки".

Аль-Аджлан особо выделил роль Арабо-российского делового совета как важной платформы для развития экономического сотрудничества между арабскими странами и Россией. Он подчеркнул важное значение преодоления финансовых и банковских препятствий и поощрения открытия российскими банками своих филиалов в Саудовской Аравии, а также ускорения подготовки соглашения о снижении таможенных пошлин, создания маршрута прямых поставок товаров по морю и по воздуху между двумя странами для облегчения экспортно-импортных операций, а также унификации стандартов, что будет способствовать расширению торгового обмена.