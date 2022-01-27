Ростехнадзор запретил горные работы на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора ввело временный запрет на ведение горных работ на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, где накануне ночью из-за сбоя в системе вентиляции были эвакуированы 90 человек. Причиной инцидента стало повреждение линии электропередач и нарушение энергоснабжения предприятия, сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

"Специалистом Сибирского управления Ростехнадзора, прибывшим незамедлительно на шахту, было установлено, что при перевозке угля на промплощадке шахты, водитель автосамосвала после разгрузки не опустил кузов и при движении с поднятым кузовом повредил воздушную линию электропередач 6кВ, в результате чего было нарушено энергоснабжение промплощадки Южных наклонных стволов шахты, что привело к отключению одного из вентилятора главного проветривания шахты, котельной установки и противопожарной насосной станции", - говорится в сообщении.

В связи с нарушением энергоснабжения шахты Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол о временном запрете на производство горных работ по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"). Материалы дела переданы в Кемеровский районный суд для рассмотрения и принятия решения.

В конце 2021 года суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 90 суток добычу угля на одной лаве шахты и временно запретил эксплуатацию ленточного конвейера из-за нарушений требований промышленной безопасности. Ограничения были введены из-за выявленных нарушений требований промбезопасности.

В июне прошлого года на шахте произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Один человек погиб, еще один пострадал. В 2019 году еще один работник погиб в результате обрушения породы в шахте.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия неоднократно временно приостанавливалась, но после их устранения возобновлялась.