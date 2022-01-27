{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье в 2022 году построят около 30 объектов водоснабжения

Объекты построят в Лотошине, Можайске, Пушкинском, Солнечногорске и Талдоме

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Порядка 30 объектов водоснабжения планируют построить в Московской области в 2022 году в рамках программы "Чистая вода". Об этом в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В этом году в Лотошине, Можайске, Пушкинском, Солнечногорске, Талдоме 30 новых объектов водоснабжения мы построим", - сказал Воробьев.

Как отмечается в презентации к выступлению губернатора, к 2025 году в рамках реализации проекта "Чистая вода" еще около 760 тыс. жителей Московской области будут обеспечены качественной питьевой водой.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, за шесть лет качественной питьевой водой обеспечены дома 2 млн жителей региона. В области было построено и модернизировано около 400 объектов.

Теги
Россия
Экономика Тайваня продемонстрировала самый высокий за 11 лет рост
В четвертом квартале рост ВВП ускорился до 4,88% по сравнению с 3,7% в третьем квартале 2021 года
Читать полностью