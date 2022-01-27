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Арбитражный суд Коми удовлетворил иск Минприроды региона к "Лукойл-Коми" на 265 млн рублей

Предприятие признало исковые требования ведомства в полном объеме

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Коми полностью удовлетворил иск Минприроды региона к ООО "Лукойл-Коми" на 265,355 млн рублей за возмещение вреда, причиненного почвам в Усинском районе. Изначально иск был предъявлен на 2,227 млрд рублей, но в ходе экспертизы размер исковых требований был снижен, говорится в материалах арбитражного дела.

"Иск удовлетворить полностью", - указано в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, в июле 2021 года суд назначил судебную экспертизу и поручил провести ее "Почвенному институту имени В. В. Докучаева", в конце ноября поступило заключение эксперта, стороны с ним ознакомились, возражения не последовали. Ко дню судебного заседания 21 декабря прошлого года Минприроды Коми уточнило свои исковые требования, снизив их с учетом выводом эксперта до 265 355 400 рублей. Ответчик эти исковые требования признал в полном объеме.

Иск Минприроды Коми в Арбитражный суд региона связан с ущербом, нанесенным лесам Усинского лесничества на площади почти 89 га, которые пострадали в результате разлива технической воды в районе головных сооружений "Лукойл-Коми" в Усинском районе республики. Производство по делу ранее приостанавливалось в связи с тем, что общество "Лукойл-Коми" обращалось в Верховный Суд РФ с иском о пересмотре методики расчета возмещения вреда, причиненного природным объектам в результате нефтяных загрязнений. Суд в удовлетворении иска отказал.

На долю "Лукойл-Коми" приходится основной объем добычи углеводородов в Коми. Предприятие разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе, по добыче занимает второе место среди дочерних обществ ПАО "Лукойл".

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